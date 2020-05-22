Прямой эфир

Баскетбол. Женский ЧБ завершён досрочно, мужской чемпионат приостановлен до сентября

22 мая 2020 19:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 22 мая прошло заседание исполкома Белорусской федерации баскетбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Баскетбол. Женский ЧБ завершён досрочно, мужской чемпионат приостановлен до сентября-1

Баскетбол. Женский ЧБ завершён досрочно, мужской чемпионат приостановлен до сентября-3

Так, стало известно, что женский чемпионат страны завершен досрочно – по итогам второго этапа турнира. Победителем стали минские «Цмокі», второе место у «Горизонта», третье – у «Олимпии».

Баскетбол. Женский ЧБ завершён досрочно, мужской чемпионат приостановлен до сентября-6

А вот мужской чемпионат только приостановлен. Завершающие поединки турнира пройдут в сентябре в формате «финала четырех». За золото поборются «Цмокі-Мінск», «ЦОР-Борисфен», «Рубон», «Гродно-93».

# Баскетбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Михаила Грабовского признали лучшим 84-м номером в истории НХЛ
22 мая 2020 14:49

Михаила Грабовского признали лучшим 84-м номером в истории НХЛ

Четвертьфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу. Расписание ответных игр
22 мая 2020 14:47

Четвертьфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу. Расписание ответных игр

Чемпионат Беларуси по футболу. «Нёман» дома обыграл «Торпедо-БелАЗ»
22 мая 2020 14:45

Чемпионат Беларуси по футболу. «Нёман» дома обыграл «Торпедо-БелАЗ»