Баскетбол. Женский ЧБ завершён досрочно, мужской чемпионат приостановлен до сентября

Новости Беларуси. 22 мая прошло заседание исполкома Белорусской федерации баскетбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, стало известно, что женский чемпионат страны завершен досрочно – по итогам второго этапа турнира. Победителем стали минские «Цмокі», второе место у «Горизонта», третье – у «Олимпии».

А вот мужской чемпионат только приостановлен. Завершающие поединки турнира пройдут в сентябре в формате «финала четырех». За золото поборются «Цмокі-Мінск», «ЦОР-Борисфен», «Рубон», «Гродно-93».