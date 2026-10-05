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Новости по тегу #Прыжки на батуте

Две медали завоевали белоруски на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
05 октября 2026 11:33

Две медали завоевали белоруски на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Кубок Беларуси по прыжкам на батуте стартовал в Витебске
06 августа 2026 18:34

Кубок Беларуси по прыжкам на батуте стартовал в Витебске

Белорусские батутисты завоевали 5 наград на этапе Кубка мира в Португалии
06 июля 2026 13:54

Белорусские батутисты завоевали 5 наград на этапе Кубка мира в Португалии

Белорусы завоевали четыре медали на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
27 июня 2026 17:46

Белорусы завоевали четыре медали на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Белорусские батутисты успешно выступили на Кубке Добровольского в Санкт-Петербурге
28 мая 2026 18:04

Белорусские батутисты успешно выступили на Кубке Добровольского в Санкт-Петербурге

Белорусские батутисты возглавили протокол квалификации Кубка мира
12 марта 2026 14:33

Белорусские батутисты возглавили протокол квалификации Кубка мира

Белорусские батутисты завоевали 3 золота и серебро на этапе Кубка мира в Азербайджане
23 февраля 2026 12:59

Белорусские батутисты завоевали 3 золота и серебро на этапе Кубка мира в Азербайджане

Иван Литвинович выиграл общий зачёт Кубка мира в индивидуальных прыжках на батуте
07 октября 2025 12:15

Иван Литвинович выиграл общий зачёт Кубка мира в индивидуальных прыжках на батуте

Джампинг: что представляет собой новое направление в фитнесе и полезны ли прыжки на батуте?
01 ноября 2016 09:50

Джампинг: что представляет собой новое направление в фитнесе и полезны ли прыжки на батуте?