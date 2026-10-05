Новости по тегу #Прыжки на батуте

Золотом отметилась Екатерина Ершова. Немного чемпионке уступила партнерша по национальной команде Яна Лебедева – у нее серебро.
Кубок Беларуси определит сильнейших в трех видах программы в двух группах, состязания завершатся 8 августа.
Белорусские батутисты традиционно громко заявляют о себе на международной арене.
Соревнования завершились в Швейцарии.
Лидеры нашей национальной команды вновь подтвердили свой высокий уровень. В женских синхронных прыжках Виолетта Бордиловская и Яна Лебедева заняли первое место. Бронзовые награды в активе еще одного отечественного дуэта Екатерины Ершовой и Златы Миниахметовой.
Яна Лебедева первая, Виолетта Бордиловская третья. Таковы итоги квалификации этапа Кубка мира по прыжкам на батуте.
В личном первенстве не знали равных Андрей Буйлов и Яна Лебедева. Соперников они опередили с запасом.
Впереди у мастеров прыжков на батуте – главный старт сезона. Чемпионат мира в испанской Памплоне пройдет с 5 по 10 ноября.
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