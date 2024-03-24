Белорусские футболистки вернулись в дивизион «А» юниорского ЧЕ. Как тренируют победительниц – интервью с главкомом
Нацкоманда U-17 девочек победила в своей группе и выскочила из дивизиона «Б» в «А». Кто тренирует юных футболисток, как собирали команду и кто лучший бомбардир? Мы узнавали у чемпионки Бундеслиги Марины Лис. Но в студию программы «Спорттаймер» на СТВ пришла впервые в своей жизни и Елена Реброва, которая пробивала пенальти даже с переломанной ногой.
Марина Лис, главный тренер женской национальной команды по футболу (U-17):
Большое поколение игроков вышло, очень хорошее.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Слушайте, о женском футболе, по крайней мере в 90-е, так широко не говорили.
Марина Лис:
В 1991-м году первый чемпионат мира провели женщины. И мне кажется, мир стал поворачиваться в сторону женского футбола. У меня были другие виды спорта. У нас не было даже, по-моему, команд профессиональных. Какая-то база была, но очень много переманивали. Переманивали в том числе девочек из других видов спорта.
Юлия Силипицкая:
Мы говорим, доплавали, допрыгали, а вы дофутболировали до чего в своей карьере?
Марина Лис:
Золото Бундеслиги.
Юлия Силипицкая:
То есть вы в Германии играли?
Марина Лис:
Да. 10 лет в национальной команде.
Юлия Силипицкая:
А с нацкоманды до чего?
Марина Лис:
Ну, 35-й рейтинг был в Европе.
Юлия Силипицкая:
Вы не наелись этим футболом, коль остались в нем сейчас?
Марина Лис:
Нет, как тренер, нет. Как игрок, наверное, у меня своевременно ушлось. Но как тренер...
Юлия Силипицкая:
А травмы были?
Марина Лис:
Слава богу, нет.
Юлия Силипицкая:
У вас ни одной травмы?
Марина Лис:
Ну, голеностопы подвернули, у обыкновенных людей такое есть.
Юлия Силипицкая:
Ниночка, а у тебя были травмы?
Елена Реброва, нападающая женской национальной команды по футболу (U-17):
Да.
Юлия Силипицкая:
Что ты травмировала, расскажи.
Елена Реброва:
Была тренировка, и я была еще низкого роста, на сетку мяч залетел сверху ворот. И я решила прыгнуть, достать, а снизу платформа держит эту сетку. Я прыгнула, приземлилась ногой, подвернула. Я почувствовала очень сильную боль. Но нам еще сказали по одному пенальти ударить, и все.
Юлия Силипицкая:
То есть ты еще потом пошла пробивать пенальти?
Елена Реброва:
Да, ударила и поехала в шестерку.
Юлия Силипицкая:
Они у вас все такие отчаянные?
Елена Реброва:
По-другому в футбол нельзя играть.
Юлия Силипицкая:
Почему ты приняла решение быть в футболе?
Елена Реброва:
За братом шла.
Юлия Силипицкая:
То есть, если девочка должна прийти в футбол, у нее должен вначале быть старший брат?
Елена Реброва:
Ну, необязательно. Просто хотелось постоянно с ним быть вместе.
Юлия Силипицкая:
А что понравилось: сам футбол или тренер?
Елена Реброва:
Сам футбол, игра. Тренер тоже хороший был, всегда поддерживал. Вот это в школе все происходило. Наверное, под конец четвертого класса я пошла, и так все потихоньку началось.
Юлия Силипицкая:
У тебя начало получатся сразу?
Елена Реброва:
Да, к старшим на ворота сначала ставили, такие ворота у нас стояли, за старших я играла на воротах, а за свой возраст играла в поле.
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