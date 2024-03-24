Белорусские футболистки вернулись в дивизион «А» юниорского ЧЕ. Как тренируют победительниц – интервью с главкомом

Нацкоманда U-17 девочек победила в своей группе и выскочила из дивизиона «Б» в «А». Кто тренирует юных футболисток, как собирали команду и кто лучший бомбардир? Мы узнавали у чемпионки Бундеслиги Марины Лис. Но в студию программы «Спорттаймер» на СТВ пришла впервые в своей жизни и Елена Реброва, которая пробивала пенальти даже с переломанной ногой.

Марина Лис, главный тренер женской национальной команды по футболу (U-17):

Большое поколение игроков вышло, очень хорошее.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Слушайте, о женском футболе, по крайней мере в 90-е, так широко не говорили.

Марина Лис:

В 1991-м году первый чемпионат мира провели женщины. И мне кажется, мир стал поворачиваться в сторону женского футбола. У меня были другие виды спорта. У нас не было даже, по-моему, команд профессиональных. Какая-то база была, но очень много переманивали. Переманивали в том числе девочек из других видов спорта.

Юлия Силипицкая:

Мы говорим, доплавали, допрыгали, а вы дофутболировали до чего в своей карьере?

Марина Лис:

Золото Бундеслиги.

Юлия Силипицкая:

То есть вы в Германии играли?

Марина Лис:

Да. 10 лет в национальной команде.

Юлия Силипицкая:

А с нацкоманды до чего?

Марина Лис:

Ну, 35-й рейтинг был в Европе.