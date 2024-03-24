Полуфинал Кубка Президента стартует 25 марта. Вспоминанием главные события стадии 1/4

Юлия Силипицкая, СТВ:

Очень много сенсаций в национальном чемпионате по хоккею, который достиг полуфинальной стадии. Сенсаций года много, по хоккейным меркам, скажу, что за главный трофей не поборются ни «Юность», ни «Неман». Продолжит Сергей Тулупов.

«Шахтер» – «Химик». Изначально, пожалуй, самая предсказуемая пара дуэлянтов. «Горнякам» в регулярке было неважно, кто напротив, закоренелый аутсайдер или сосед по турнирной таблице. Одинаково проигрывали и одни, и другие. В какой-то момент победная серия подопечных Ярослава Чуприса насчитывала 15 матчей. А к новому году стало отчетливо видно: «Шахтер» идет за главным призом. «Химик» же заскочил в плей-офф в последнем вагоне. И объективно мало что мог противопоставить гранду. Как такового соперничества в этой паре не было. Фаворит уложился в 4 встречи. Таким образом, «Химик» второй год кряду отправился в отпуск после первого раунда. «Шахтер» прошел в полуфинал в 10-м сезоне без перерывов.

Исход в паре «Витебск» – «Брест» тоже казался предсказуемым. Все-таки сошлись вторая и седьмая дружины чемпионата. Только вот парни из города над Бугом со статусом аутсайдера были крайне не согласны. Что и подтвердили. Серия растянулась на максимальные 7 встреч. Причем сразу 4 из них завершились в овертаймах. «Витебск» начал дома уверенно – 4:1. Во втором матче тоже вел – 3:0. В общем, все шло по логичному сценарию. Однако подопечные Сергея Пушкова показали зубы и не просто сравняли, но и выгрызли дуэль в дополнительное время – 5:4. А уже дома «Брест» дает смачную затрещину сопернику – 4:0. «Витебск» переварил и ответил – 3:2. Всем становится понятно: эта серия – жемчужина первого тура плей-офф. Дальше оппоненты поочередно берут матчи и доходят до решающего. И здесь, и вновь в овертайме, сильнее оказывается «Брест». Он впервые выходит в квартет лучших клубов страны и отправляет на досрочные каникулы фаворита.

Действующий чемпион «Металлург» вышел в плей-офф со скромного 6-го места. И попал на «Юность», занявшую третью позицию. Для многих исход был очевиден, учитывая проблему «Чижовка-Арены». Она была для «сталеваров» неберущейся крепостью в регулярке. Да и начали минчане сверхуверенно – 4:1. Но уже во втором матче традиция пала, дав отсчет новой. «Металлург» властвовал как при родных болельщиках, так и на выезде. А «Юность» представляла лишь тусклую свою тень. Кошмаром для дружины Виктора Костюченка стал Михаил Стефанович. Он заработал бомбардирские баллы в каждой битве. А в трех последних матчах – непременно забрасывал. Так «волки» показали зубы и уверенно шагнули в полуфинал. «Юность» осталась ни с чем.

Битва соседей по таблице ожидалась с особенным трепетом. Как ни странно, но фаворитом был менее сеяный «Гомель». В чемпионате он побеждал соперника чаще, что и подтвердил в плей-офф. Результат 4:2 не кажется сенсационным. Особенно если учесть крайне нестабильный сезон в исполнении «Немана». Гродненский коллектив ярко блеснул только дважды, выдав 5:0 и 3:0. В другие время балом правила дружина Сергея Стася.