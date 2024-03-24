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Полуфинал Кубка Президента стартует 25 марта. Вспоминанием главные события стадии 1/4

24 марта 2024 18:54
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Юлия Силипицкая, СТВ:
Очень много сенсаций в национальном чемпионате по хоккею, который достиг полуфинальной стадии. Сенсаций года много, по хоккейным меркам, скажу, что за главный трофей не поборются ни «Юность», ни «Неман».

Продолжит Сергей Тулупов.

Полуфинал Кубка Президента стартует 25 марта. Вспоминанием главные события стадии 1/4-1

«Шахтер» – «Химик». Изначально, пожалуй, самая предсказуемая пара дуэлянтов. «Горнякам» в регулярке было неважно, кто напротив, закоренелый аутсайдер или сосед по турнирной таблице. Одинаково проигрывали и одни, и другие. В какой-то момент победная серия подопечных Ярослава Чуприса насчитывала 15 матчей. А к новому году стало отчетливо видно: «Шахтер» идет за главным призом. «Химик» же заскочил в плей-офф в последнем вагоне. И объективно мало что мог противопоставить гранду. Как такового соперничества в этой паре не было. Фаворит уложился в 4 встречи. Таким образом, «Химик» второй год кряду отправился в отпуск после первого раунда. «Шахтер» прошел в полуфинал в 10-м сезоне без перерывов.

Полуфинал Кубка Президента стартует 25 марта. Вспоминанием главные события стадии 1/4-4

Исход в паре «Витебск» – «Брест» тоже казался предсказуемым. Все-таки сошлись вторая и седьмая дружины чемпионата. Только вот парни из города над Бугом со статусом аутсайдера были крайне не согласны. Что и подтвердили. Серия растянулась на максимальные 7 встреч. Причем сразу 4 из них завершились в овертаймах. «Витебск» начал дома уверенно – 4:1. Во втором матче тоже вел – 3:0. В общем, все шло по логичному сценарию. Однако подопечные Сергея Пушкова показали зубы и не просто сравняли, но и выгрызли дуэль в дополнительное время – 5:4. А уже дома «Брест» дает смачную затрещину сопернику – 4:0. «Витебск» переварил и ответил – 3:2. Всем становится понятно: эта серия – жемчужина первого тура плей-офф. Дальше оппоненты поочередно берут матчи и доходят до решающего. И здесь, и вновь в овертайме, сильнее оказывается «Брест». Он впервые выходит в квартет лучших клубов страны и отправляет на досрочные каникулы фаворита.

Полуфинал Кубка Президента стартует 25 марта. Вспоминанием главные события стадии 1/4-7

Действующий чемпион «Металлург» вышел в плей-офф со скромного 6-го места. И попал на «Юность», занявшую третью позицию. Для многих исход был очевиден, учитывая проблему «Чижовка-Арены». Она была для «сталеваров» неберущейся крепостью в регулярке. Да и начали минчане сверхуверенно – 4:1. Но уже во втором матче традиция пала, дав отсчет новой. «Металлург» властвовал как при родных болельщиках, так и на выезде. А «Юность» представляла лишь тусклую свою тень. Кошмаром для дружины Виктора Костюченка стал Михаил Стефанович. Он заработал бомбардирские баллы в каждой битве. А в трех последних матчах – непременно забрасывал. Так «волки» показали зубы и уверенно шагнули в полуфинал. «Юность» осталась ни с чем.

Полуфинал Кубка Президента стартует 25 марта. Вспоминанием главные события стадии 1/4-10

Битва соседей по таблице ожидалась с особенным трепетом. Как ни странно, но фаворитом был менее сеяный «Гомель». В чемпионате он побеждал соперника чаще, что и подтвердил в плей-офф. Результат 4:2 не кажется сенсационным. Особенно если учесть крайне нестабильный сезон в исполнении «Немана». Гродненский коллектив ярко блеснул только дважды, выдав 5:0 и 3:0. В другие время балом правила дружина Сергея Стася.

Полуфинал Кубка Президента стартует 25 марта. Вспоминанием главные события стадии 1/4-13

Таким образом, в полуфиналах сыграют «Шахтер» с «Брестом» и «Гомель» с «Металлургом». Первые начинают в понедельник, вторые – во вторник.

# Хоккей Беларуси # Сергей Тулупов

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