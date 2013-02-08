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В Беларуси скоро можно будет приобрести билеты на Олимпиаду в Сочи

08 февраля 2013 11:58
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Новости Беларуси. Билеты на сочинскую Олимпиаду  скоро поступят в продажу в Беларуси.

На официальном сайте 22 зимних игр и 11 Паралимпийских  билеты могут приобрести пока только граждане России и официально проживающие в стране иностранные граждане.

Сейчас делегация Национальго олимпийского комитета Беларуси находится в Сочи, где проходят переговоры по вопросам продажи билетов. Её планируется начать в скором времени. О старте будет сообщено на сайте НОК и в республиканских СМИ.

К слову, Билетная программа Игр-2014 станет одной из самых масштабных в истории зимних олимпиад благодаря рекордному количеству видов спорта и новым  соревнованиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимняя Олимпиада # НОК

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