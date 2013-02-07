Финал городских соревнований «Золотая шайба» начался сегодня в Минске

Новости Беларуси. Пока профессионалы стремятся к пьедесталу, на старты выходят юные спортсмены. Финал городских соревнований по хоккею «Золотая шайба» стартовал сегодня в Минске матчем команд Фрунзенского и Заводского районов.

Первыми проходят сражения на льду в младшей возрастной группе: в них участвуют 9 команд - от каждого района столицы. Матчи продлятся 7 дней, а 15 февраля станет известна команда-победитель, которая выйдет уже на республиканский уровень и будет бороться за звание победителя.

К слову, история турнира «Золотая шайба» имеет почти полувековую историю. На территории нашей страны проведение соревнований возродили по инициативе Президента Республики Беларусь, а с 1997 года турнир проходит на его призы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Тумар, участник финальных городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»:

Это мой первый матч на большом стадионе на большом поле. Мне нравится этот вид спорта, потому что в него играют настоящие мужчины.

Антон Детинкин, участник финальных городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»:

Надо быть смелым, сильным, я играю, потому что мне очень сильно нравится.

Глеб Гаврилович, участник финальных городских соревнований по хоккею «Золотая шайба»:

Сегодняшние соревнования для меня очень важны, потому что мы на тренировках очень много готовимся. Мы целый год готовимся, чтобы выиграть соревнования.

Максим Сосик, тренер команды по хоккею Фрунзеского района:

Для нашей страны это всегда значимое соревнование, здесь дети всегда могут проявить себя, что-то показать, чего-то достичь. «Золотая шайба» - отличный шаг для последующего развития, последующего перехода в более серьезные команды.