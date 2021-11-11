Итоговый турнир WТА. В первый день эстонка Анетт Контавейт обыграла чешку Барбору Крейчикову

Новости Беларуси. 10 ноября в мексиканском Гвадалахаре стартовал итоговый турнир WТА, на котором выступают восемь сильнейших теннисисток планеты, в том числе и наша Арина Соболенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день эстонка Анетт Контавейт смогла обыграть соперницу из Чехии Барбору Крейчикову. Несмотря на то что Контавейт находится на 8-м месте в рейтинге, ей удалось нанести поражение третьей ракетке мира, что достойно уважения – 6:3, 6:4. В другом противостоянии чешка Каролина Плишкова буквально вырвала победу у испанки Гарбинье Мугурусы. В первом сете Плишкова дала возможность сопернице почувствовать вкус победы, а уже в последующих двух отрезках матча 4-я ракетка планеты не захотела делиться послевкусием заслуженной победы.