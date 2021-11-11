«Шахтёр» больше не будет выступать в матчах Кубка ЕКВ. В 1/32 финала белорусы проиграли «Дюрену»

Новости Беларуси. Мужской волейбольный клуб «Шахтер» попрощался с евроареной. Горняки в ответном матче 1/32 финала Кубка ЕКВ уступили немецкому «Дюрену», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и в первой дуэли, наш чемпион выглядел неплохо и создавал достойную конкуренцию более титулованному сопернику. Но прыгнуть выше головы не получилось – вновь поражение.