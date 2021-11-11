Григорий Косяченко о юных теннисистах на турнире «Золотая ракетка»: для многих это первый командный опыт

Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса:

Есть уже ребята, на которых мы обращаем внимание. Кроме того, мы проводили работу в течение всего года, и не только соревновательную деятельность смотрели. Мы создали рабочую группу, куда входили и психологи, и два кандидата наук, благодаря чему, работе нашей комплексной группы мы в течение года смотрели уровень физической подготовленности детей. Для многих, особенно региональных школ, это практически первый командный опыт, поэтому это и сплочение команды, и психологические аспекты соревновательной деятельности, ибо организация учебно-тренировочного процесса – это одно, а соревновательная деятельность – это другое.