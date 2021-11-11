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Григорий Косяченко о юных теннисистах на турнире «Золотая ракетка»: для многих это первый командный опыт

11 ноября 2021 14:43
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Новости Беларуси. Пока звезды выступают на международной арене, в Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису проходит турнир «Золотая ракетка», где проявляют себя подающие чемпионы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Григорий Косяченко о юных теннисистах на турнире «Золотая ракетка»: для многих это первый командный опыт-1

В финальный этап смогли пробиться четыре команды из 14. Этот старт проводится под патронажем Президентского спортивного клуба. А главная цель – найти будущих звездочек, которые смогут составить конкуренцию Соболенко или Азаренко.

Григорий Косяченко о юных теннисистах на турнире «Золотая ракетка»: для многих это первый командный опыт-4

Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса:
Есть уже ребята, на которых мы обращаем внимание. Кроме того, мы проводили работу в течение всего года, и не только соревновательную деятельность смотрели. Мы создали рабочую группу, куда входили и психологи, и два кандидата наук, благодаря чему, работе нашей комплексной группы мы в течение года смотрели уровень физической подготовленности детей. Для многих, особенно региональных школ, это практически первый командный опыт, поэтому это и сплочение команды, и психологические аспекты соревновательной деятельности, ибо организация учебно-тренировочного процесса – это одно, а соревновательная деятельность – это другое.

Григорий Косяченко о юных теннисистах на турнире «Золотая ракетка»: для многих это первый командный опыт-7

Переходящий кубок будет вручен лишь лучшей команде. Однако памятным призом от организаторов будет отмечен каждый участник «Золотой ракетки». И главное здесь вовсе не победа. Поиск талантов и преодоление себя – вот главный мотиватор.

# Теннис # Григорий Косяченко # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Фотофакт

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