Григорий Косяченко о юных теннисистах на турнире «Золотая ракетка»: для многих это первый командный опыт

Новости Беларуси. Пока звезды выступают на международной арене, в Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису проходит турнир «Золотая ракетка», где проявляют себя подающие чемпионы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Пока звезды выступают на международной арене, в Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису проходит турнир «Золотая ракетка», где проявляют себя подающие чемпионы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финальный этап смогли пробиться четыре команды из 14. Этот старт проводится под патронажем Президентского спортивного клуба. А главная цель – найти будущих звездочек, которые смогут составить конкуренцию Соболенко или Азаренко.
Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса:
Есть уже ребята, на которых мы обращаем внимание. Кроме того, мы проводили работу в течение всего года, и не только соревновательную деятельность смотрели. Мы создали рабочую группу, куда входили и психологи, и два кандидата наук, благодаря чему, работе нашей комплексной группы мы в течение года смотрели уровень физической подготовленности детей. Для многих, особенно региональных школ, это практически первый командный опыт, поэтому это и сплочение команды, и психологические аспекты соревновательной деятельности, ибо организация учебно-тренировочного процесса – это одно, а соревновательная деятельность – это другое.
Переходящий кубок будет вручен лишь лучшей команде. Однако памятным призом от организаторов будет отмечен каждый участник «Золотой ракетки». И главное здесь вовсе не победа. Поиск талантов и преодоление себя – вот главный мотиватор.