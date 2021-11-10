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Роналду покинет «Манчестер Юнайтед»? Игрок в клубе меньше трёх месяцев

10 ноября 2021 20:38
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Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если клуб не сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Роналду покинет «Манчестер Юнайтед»? Игрок в клубе меньше трёх месяцев-1

Роналду недоволен отсутствием амбициозных целей «красных дьяволов». И не намерен тратить последние годы своей великой карьеры борьбой за победу в Лиге Европы. «Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. А в своей группе в Лиге чемпионов находится на первой позиции, имея одинаковое количество очков с «Вильярреалом».  

Роналду покинет «Манчестер Юнайтед»? Игрок в клубе меньше трёх месяцев-4

Напомним, Роналду вновь стал игроком английского клуба 27 августа 2021 года.  

# Футбол # Криштиану Роналду # Фотофакт

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