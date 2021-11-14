Итоговый турнир WTA. Арина Соболенко сохраняет шансы на выход в полуфинал

Новости Беларуси. В Мексике проходит итоговый теннисный турнир 2021 года. Вторая ракетка мира Арина Соболенко добыла первую победу на этом чемпионате и сохранила шансы на выход в полуфинал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ночь на 14 ноября белоруска играла с представительницей Польши Игой Свентек. Начало не задалось: первый сет белоруска уступила. Однако, несмотря на досадное поражение в начальном отрезке, наша спортсменка смогла завершить игру в свою пользу и выйти из противостояния победительницей со счетом 2:6, 6:2, 7:5. Благодаря этой виктории теннисистка сохраняет шансы на выход в следующую стадию.