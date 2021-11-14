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Итоговый турнир WTA. Арина Соболенко сохраняет шансы на выход в полуфинал

14 ноября 2021 12:03
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Новости Беларуси. В Мексике проходит итоговый теннисный турнир 2021 года. Вторая ракетка мира Арина Соболенко добыла первую победу на этом чемпионате и сохранила шансы на выход в полуфинал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоговый турнир WTA. Арина Соболенко сохраняет шансы на выход в полуфинал-1

В ночь на 14 ноября белоруска играла с представительницей Польши Игой Свентек. Начало не задалось: первый сет белоруска уступила. Однако, несмотря на досадное поражение в начальном отрезке, наша спортсменка смогла завершить игру в свою пользу и выйти из противостояния победительницей со счетом 2:6, 6:2, 7:5. Благодаря этой виктории теннисистка сохраняет шансы на выход в следующую стадию.

Итоговый турнир WTA. Арина Соболенко сохраняет шансы на выход в полуфинал-4

В ночь с 14 на 15 ноября она сразится против шестой в мировом рейтинге – гречанки Марии Саккари. В этой дуэли и будет разыграна путевка в предфинальный этап турнира.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Свентек # Мария Саккари # Фотофакт

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