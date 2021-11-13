«Это была очень важная встреча для нас». Сборная Беларуси U17 по хоккею выиграла Кубок Президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. На «Чижовка-Арене» завершился международный турнир по хоккею с шайбой среди юношей «Кубок Президентского спортивного клуба», история которого ведет отсчет с ноября 2007 года. Участие в турнире принимали хоккеисты до 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходили с 11 по 13 ноября на большой площадке столичной арены. Участники – команды Беларуси, Казахстана и России. Вместо юношеской сборной Словакии игровую практику получила команда Минского тракторного завода – юниорской лиги. В финальном поединке турнира сборная Беларуси обыграла россиян со счетом 4:1 и получила заветный кубок. Почетную бронзу завоевали игроки из Казахстана.

Дмитрий Шульга, главный тренер сборной Беларуси U17 по хоккею: Рад, что ребятам удалось проявить потенциал, о котором мы говорили, потому что два предыдущих матча не особо вселяли уверенность, что мы все-таки сможем преодолеть все эти сложности, в основном психологического характера, но тем не менее ребята справились, поэтому счастлив за них, рад за них. Возможно, сегодня это рождение команды.

Максим Зенюк, капитан юношеской сборной Беларуси по хоккею U17:

Эмоции зашкаливают, но сейчас мы все выжаты как лимон. Это была очень важная встреча для нас, потому что первый международный турнир нашей команды, все эмоции остались на льду. Хотел бы сказать спасибо болельщикам. Хорошая поддержка, без вас ничего не было бы.

Кубок Президентского спортивного клуба традиционно является первым опытом международных матчей для юниорской сборной U16. Поэтому участие на этом турнире – это своеобразная победа.