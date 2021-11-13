«Он был великолепен». В Минске закончился трёхдневный теннисный турнир «Золотая ракетка» для ребят не старше 12 лет

Новости Беларуси. В Минске завершился третий финал республиканского командного турнира «Золотая ракетка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». За звание победителя боролись четыре сильнейшие команды из 14, возраст ребят не превышал 12 лет. Турнир – один из многих республиканских проектов Президентского спортивного клуба, который успешно воплощается в жизнь, и с каждым годом участников становится все больше.

Финал «Золотой ракетки» в 2021 году проходил с 10 по 13 ноября в Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису. Четыре команды, в числе которых и прошлогодний обладатель главного трофея, дружина из Гродно, вышли в финал, пройдя длинный квалификационный путь с марта по октябрь. А в Минске ребят ждал трехдневный теннисный марафон. С 7:00 и до самого вечера юные чемпионы проводили время с пользой. Завтрак, разминка, после чего сами соревнования, обед и ужин. И вот на торжественном награждении все труды были оценены, а ожидания оправданы.

Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса:

Я полагаю, что турнир состоялся, он великолепен был. Достаточно посмотреть на лица ребят, на их счастье, которое они принесли и себе, и своим командам, и своим тренерам, и своим регионам. И тем самым повысив свой профессиональный уровень. Я полагаю, что очень важный, нужный необходимый турнир. Пользуясь случаем, хочу выразить еще раз слова благодарности Федерации тенниса, Президентскому спортивному клубу, нашим всем спонсорам, чтобы мы и далее могли продолжать этот турнир. В субботу, 13 ноября, переходящий кубок, бесспорно нашел своего героя. Победителем турнира стала Минская СДЮШОР. Также все участники «Золотой ракетки» были отмечены памятными подарками от Президентского спортивного клуба.

Елизавета Шарамет, воспитанница Минской СДЮШОР по теннису:

Все играли очень достойно. Все молодцы, все очень сильно старались. Также все очень волновались. Мы их поддерживали, чтобы справиться. Стремилась к этому, но я не ожидала сильно, что сможем победить.

Павел Васильев, главный специалист сектора информации и общественных связей РОО «Президентский спортивный клуб»:

Стоит отметить, что начиная с 2019 года, Президентский спортивный клуб реализует масштабную и комплексную программу партнерства с Белорусской теннисной федерацией, основными целями которого является совершенствование методической базы в области развития тенниса, также повышение уровня подготовки тренерского состава, а также судейского корпуса. И этот турнир, который сегодня завершился, является на самом деле очень важным инструментом, в том числе практической реализации этой программы.

Соревнования подарили участникам не только бесценный опыт, но и возможность пообщаться с профи. Посмотреть на подрастающее поколение приехала Юлия Готовко, которая не скрывает, что эти ребята могут в будущем составить ей конкуренцию.