Анна Нифонтова заняла 4 место на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту и получила олимпийскую лицензию

Анна Нифонтова, обладательница олимпийской лицензии:

Я бы сказала, что такого результата не ожидала. Я настраивалась просто на хорошие секунды для себя, а тут получилось, что я четвертой стала. Это было очень неожиданно. Получился разгон. Я наконец-то вышла на свои секунды, но потом из-за крутых поворотов был сбой, который немного помешал. Но потом я быстро сориентировалась, собралась, побежала дальше и показала неплохие секунды.