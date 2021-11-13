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Анна Нифонтова заняла 4 место на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту и получила олимпийскую лицензию

13 ноября 2021 17:49
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Новости Беларуси. Белоруска Анна Нифонтова заняла четвертое место на дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Этот результат позволил нашей спортсменке добыть олимпийскую лицензию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Нифонтова заняла 4 место на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту и получила олимпийскую лицензию-1

Анна Нифонтова, обладательница олимпийской лицензии:
Я бы сказала, что такого результата не ожидала. Я настраивалась просто на хорошие секунды для себя, а тут получилось, что я четвертой стала. Это было очень неожиданно. Получился разгон. Я наконец-то вышла на свои секунды, но потом из-за крутых поворотов был сбой, который немного помешал. Но потом я быстро сориентировалась, собралась, побежала дальше и показала неплохие секунды.

# Зимняя Олимпиада # Анна Нифонтова # Фотофакт

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