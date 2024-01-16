Итоги выступления в Загребе и подготовка к ЧЕ. Какие результаты у белорусских борцов?

Белорусские борцы успешно выступили на рейтинговом турнире в Загребе. В нашей копилке 4 награды, и теперь спортсмены готовятся к чемпионату Европы, который стартует 12 февраля в Бухаресте. Тему продолжит Юлия Силипицкая.

Рейтинговый турнир в Загребе стал первым стартом в новом году для наших ребят, которые шли под нагрузкой, ведь 2024-й – олимпийский год. И главные старты – лицензионные турниры и Европа. В активе борцов греко-римского стиля оказались три награды. Абубакар Хаслаханов вновь продемонстрировал свою боевую готовность, у девчат бронза получилась в исполнении Вероники Ивановой.

Абубакар Хаслаханов, победитель турнира в Загребе:

Старт был достаточно интересный для меня. Поборолся со многими соперниками из разных стран. Все прошло хорошо, сложилось так, как я и планировал с тренером.

Вероника Иванова, призер турнира в Загребе:

Это победа, пусть даже и бронзовая медаль. Я еще чуть приболела. Выступила нормально, я считаю. Чуть не хватило, зато есть над чем работать. Отрадно, что в весе до 97 килограммов, помимо золота Абубакара, наш Павел Глинчук смог стать третьим. И легковес Максим Ступакевич взял серебро. Тренерский штаб оценил работу борцов.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Конечно, это неплохо, учитывая, что три медали были завоеваны в олимпийских весовых категориях. Немного не хватило Ксении Станкевич, которая осталась в шаге от пьедестала. Нам всегда хочется больше. Но сегодня имеем то, что имеем.