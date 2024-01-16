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Минское «Динамо» поднялось в индексе силы КХЛ

16 января 2024 13:35
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Минское «Динамо» поднялось на пять позиций в индексе силы КХЛ. Это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в ходе сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» поднялось в индексе силы КХЛ-1

Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. Недавние победы над «Спартаком» и «Трактором» вернули «зубров» в топ-12 лиги, минские «динамовцы» расположились на 11-й строке. Возглавил же индекс силы магнитогорский «Металлург», поднявшийся на пять строк.

# Хоккей Беларуси

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