Минское «Динамо» поднялось в индексе силы КХЛ

Минское «Динамо» поднялось на пять позиций в индексе силы КХЛ. Это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в ходе сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. Недавние победы над «Спартаком» и «Трактором» вернули «зубров» в топ-12 лиги, минские «динамовцы» расположились на 11-й строке. Возглавил же индекс силы магнитогорский «Металлург», поднявшийся на пять строк.