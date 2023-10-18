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Ирина Шиманович выбыла из теннисного турнира в Тунисе

18 октября 2023 14:07
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Александра Саснович и Камилла Рахимова успешно стартовали в парном разряде на теннисном турнире категории 250 в китайском Нанчане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Шиманович выбыла из теннисного турнира в Тунисе-1

В дебютном противостоянии был обыгран другой международный грузино-японский дуэт – Оксана Калашникова и Нао Хибино. Белоруска и россиянка прочно владели инициативой и уложились в два сета. Счет – 6:3, 6:2. Впрочем, цифры могли быть намного более разгромными. Саснович и Рахимова реализовали только шесть брейк-поинтов из 14.

Ирина Шиманович выбыла из теннисного турнира в Тунисе-4

А вот Ирина Шиманович вынуждена распрощаться с турниром аналогичной категории в Тунисе. Наша спортсменка не смогла выйти в третий круг. Сильнее отечественной представительницы была вторая ракетка состязаний Элизе Мертенс из Бельгии. Серьезной конкуренции на корте не наблюдалось. Класс оппонентки был значительно выше. Счет – 6:3, 6:2. Чуть позже Шиманович проведет матч парного разряда.

# Теннис # Александра Саснович # Фотофакт

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