Ирина Шиманович выбыла из теннисного турнира в Тунисе

Александра Саснович и Камилла Рахимова успешно стартовали в парном разряде на теннисном турнире категории 250 в китайском Нанчане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном противостоянии был обыгран другой международный грузино-японский дуэт – Оксана Калашникова и Нао Хибино. Белоруска и россиянка прочно владели инициативой и уложились в два сета. Счет – 6:3, 6:2. Впрочем, цифры могли быть намного более разгромными. Саснович и Рахимова реализовали только шесть брейк-поинтов из 14.