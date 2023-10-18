«Динамо-Шинник» обыграл питерский СКА и прервал серию поражений в МХЛ

Наш представитель в Молодежной хоккейной лиге «Динамо-Шинник» наконец-то прервал серию поражений. На выезде был бит питерский СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

При этом парни Андрея Михалева по ходу противостояния были в роли догоняющих. Однако за шесть минут до финальной сирены земляки сумели сравнять цифры на табло. Овертайм оказался безголевым. А в серии буллитов фортуна была на нашей стороне. В турнирной таблице Серебряного дивизиона «Динамо-Шинник» идет вторым.