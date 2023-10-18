Молодёжная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение 4-й раз подряд в квалификации Евро-2025

Молодежная сборная, укомплектованная исполнителями до 21 года, потерпела четвертое кряду поражение в квалификации Евро-2025, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На сей раз мы не устояли под напором хорватов. «Шашечные» отличились в каждом из таймов по разу. Возражений у отечественной команды не нашлось. В турнирной таблице дружина Сергея Ясинского идет на последнем месте.