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Молодёжная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение 4-й раз подряд в квалификации Евро-2025

18 октября 2023 11:43
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Молодежная сборная, укомплектованная исполнителями до 21 года, потерпела четвертое кряду поражение в квалификации Евро-2025, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по футболу потерпела поражение 4-й раз подряд в квалификации Евро-2025-1

На сей раз мы не устояли под напором хорватов. «Шашечные» отличились в каждом из таймов по разу. Возражений у отечественной команды не нашлось. В турнирной таблице дружина Сергея Ясинского идет на последнем месте.

# Футбол # Фотофакт

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