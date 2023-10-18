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В Беларуси стартовала республиканская универсиада – участвуют команды из 50 вузов страны

18 октября 2023 14:05
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Новости Беларуси. Более ста тысяч молодых спортсменов объединила республиканская универсиада. Старт крупнейшему студенческому спортивному мероприятию дали 18 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония открытия началась с торжественного парада капитанов команд.

В Беларуси стартовала республиканская универсиада – участвуют команды из 50 вузов страны-1

Участие в универсиаде принимают учащиеся 50 вузов страны до 26 лет. Среди них есть как профессионалы, так и любители. Молодые люди будут состязаться в 26 видах спорта – от футбола до шахмат. В 2023 году к стандартному списку добавилась спортивная аэробика. Благодаря таким мероприятиям наши спортсмены показывают высокие результаты не только на отечественных аренах, но и за рубежом.

В Беларуси стартовала республиканская универсиада – участвуют команды из 50 вузов страны-4

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Недавно проходила спартакиада Союзного государства в Волгограде. И надо отметить, что наши студенты там были вне конкуренции. Даже как-то наши братья-россияне немного расстроились, потому что действительно был высокий уровень. Чем больше конкуренция, чем больше соревнований, тем больше результат на выходе.

В Беларуси стартовала республиканская универсиада – участвуют команды из 50 вузов страны-7

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Несколько задач у этого мероприятия. В первую очередь это приобщение молодежи к здоровому образу жизни, к состязаниям спортивным. Ну и, конечно же, одна из задач это подготовка спортивного резерва для спорта высших достижений.

В Беларуси стартовала республиканская универсиада – участвуют команды из 50 вузов страны-10

На церемонии открытия наградили победителей прошлогодних стартов. Обладателем главного приза стала команда БГУФК. Золотого призера текущего сезона назовут в 2024-м. Республиканская универсиада продлится в течение всего учебного года.

# Спортивные соревнования # Александр Дорохович # Александр Кадлубай # Фотофакт

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