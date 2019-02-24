Прямой эфир

Кушнир взял серебро на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»

24 февраля 2019 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На домашнем этапе Кубка мира по фристайлу Антон Кушнир занял второе место.  

В суперфинале белорус набрал 118,10 балла, уступив россиянину Максиму Бурову, у которого 120,36 балла. Бронзовую медаль завоевал ещё один спортсмен из России – Станислав Никитин (99,12 балла).  

Стоит упомянуть, что в квалификации чемпион Сочи-2014 набрал 125,67 балла, а в финале 119,91 балла.  

Кушнир взял серебро на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»-1

Фото: twitter.com/fisfreestyle  

В женских соревнованиях тройкой победительниц стали китаянки: Сю Ментао (87,77), Сю Сикунь (80,33) и Шао Ци (80,04). Из белорусок лучший результат показала 17-летняя Яна Ермошевич – 66,56 балла, у спортсменки 18 место.  

Александра Романовская в этот раз не смогла преодолеть квалификационный раунд. С 65,65 баллами фристайлистка оказалась на 19 месте.  

Финал Кубка мира по фристайлу проходил 23 февраля в «Раубичах».  

О впечатлениях присутствовавших на соревнованиях зрителей можно узнать здесь.  

# Кубок мира по фристайлу # Антон Кушнир # Максим Буров # Станислав Никитин

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Крутиков о матче со сборной Швеции: «Главное показать свои сильные стороны»
23 февраля 2019 20:01

Александр Крутиков о матче со сборной Швеции: «Главное показать свои сильные стороны»

Президент Европейской федерации самбо оценил готовность минского Дворца спорта к Европейским играм
23 февраля 2019 19:57

Президент Европейской федерации самбо оценил готовность минского Дворца спорта к Европейским играм

Антон Кушнир прошёл в финал Кубка мира по фристайлу-2019 в «Раубичах»
23 февраля 2019 17:06

Антон Кушнир прошёл в финал Кубка мира по фристайлу-2019 в «Раубичах»