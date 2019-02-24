Кушнир взял серебро на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»

Новости Беларуси. На домашнем этапе Кубка мира по фристайлу Антон Кушнир занял второе место.

В суперфинале белорус набрал 118,10 балла, уступив россиянину Максиму Бурову, у которого 120,36 балла. Бронзовую медаль завоевал ещё один спортсмен из России – Станислав Никитин (99,12 балла).

Стоит упомянуть, что в квалификации чемпион Сочи-2014 набрал 125,67 балла, а в финале 119,91 балла.