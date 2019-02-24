Кушнир взял серебро на этапе Кубка мира по фристайлу в «Раубичах»

Новости Беларуси. На домашнем этапе Кубка мира по фристайлу Антон Кушнир занял второе место.
В суперфинале белорус набрал 118,10 балла, уступив россиянину Максиму Бурову, у которого 120,36 балла. Бронзовую медаль завоевал ещё один спортсмен из России – Станислав Никитин (99,12 балла).
Стоит упомянуть, что в квалификации чемпион Сочи-2014 набрал 125,67 балла, а в финале 119,91 балла.
Фото: twitter.com/fisfreestyle
В женских соревнованиях тройкой победительниц стали китаянки: Сю Ментао (87,77), Сю Сикунь (80,33) и Шао Ци (80,04). Из белорусок лучший результат показала 17-летняя Яна Ермошевич – 66,56 балла, у спортсменки 18 место.
Александра Романовская в этот раз не смогла преодолеть квалификационный раунд. С 65,65 баллами фристайлистка оказалась на 19 месте.
Финал Кубка мира по фристайлу проходил 23 февраля в «Раубичах».
О впечатлениях присутствовавших на соревнованиях зрителей можно узнать здесь.