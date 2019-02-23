Александр Крутиков о матче со сборной Швеции: «Главное показать свои сильные стороны»

Новости Беларуси. Мужская национальная сборная Беларуси по баскетболу готовится провести свой последний поединок в рамках преквалификации к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Александра Крутикова на родном паркете примут сборную Швеции. В конце 2018 года команды уже встречались, и тогда скандинавы обыграли белорусов 87 на 59.

Коуч белорусской сборной уже огласил ростер на поединок, который пройдет 24 февраля. В заявке 12 человек. А вот у шведов в Минске сыграют не все сильнейшие. Но все равно наши завтрашние соперники выглядят грозной силой.

Александр Крутиков, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:

Некоторые игроки на данный момент… Насколько мне известно, не будет играть Черапович – у него есть там проблемы со здоровьем. Но это не значит, что команда будет слабее. Если приедут все те, кто играет в Испании, которые играют в других командах за границей – я думаю, что это очень сильная команда. Но нам главное показать свои сильные стороны.

Антон Кудрявцев, игрок мужской сборной Беларуси по баскетболу:

Чувствуем себя хорошо, настрой в команде боевой. Все здоровы, нас много. Конкуренция за попадание в 12 игроков на матч идет хорошая. Настроение у всех отличное.