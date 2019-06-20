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«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов

20 июня 2019 14:17
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Новости Беларуси. Принимать участников вторых Европейских игр продолжает деревня атлетов. Сюда уже заселились около 2500 спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов-1

Условия соответствуют всем международным стандартам, а для комфорта гостей в Минске сделано все необходимое. Лично в этом 20 июня убедился премьер-министр. Сергей Румас посетил поликлинику, которая находится на территории деревни. Также главе правительства показали столовую.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов

Организация питания на Европейских играх в первые же дни получила положительные отзывы. Особенно, как оказалось, иностранные гости полюбили белорусские молочные продукты.

«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов-4

Уже 21 июня в борьбу вступят представители нескольких видов спорта. Премьер-министр пообщался с белорусской командой и пожелал удачи нашим атлетам. К старту турнира на 100 % готовы все объекты. Они находятся под постоянным контролем оргкомитета.

«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов-7

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Условия необходимые и даже больше созданы, впечатления, особенно у иностранных спортсменов, самые положительные от условий размещения. Мы так же сегодня побывали в поликлинике, которая была построена ко вторым Европейским играм. Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от тех условий, которые созданы. Все передовые технологии включены – там и новая аппаратура, которая связана с восстановлением спортсменов. То есть все то, что необходимо по требованиям Европейских олимпийских комитетов, белорусской стороной обеспечено.

«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов-10

Готов принять спортсменов гребной канал – самый удаленный от деревни объект (впрочем, добраться до него можно за 20 минут). Здесь разыграют 16 комплектов наград. Белорусские атлеты среди претендентов на высокие места.

«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов-13

21 июня же на стадионе «Динамо» состоится торжественная церемония открытия II Европейских игр. На трибунах мест уже практически не осталось. Впрочем, посмотреть шоу можно будет дома или в фан-зонах благодаря телевизионной трансляции.

«Шоу должно впечатлить»: на стадионе «Динамо» прошёл генпрогон церемонии открытия вторых Европейских игр

# Европейские игры # Сергей Румас # Игорь Петришенко # Фотофакт

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