«Иностранные спортсмены и их тренеры в восторге от условий». Сергей Румас посетил деревню атлетов

Новости Беларуси. Принимать участников вторых Европейских игр продолжает деревня атлетов. Сюда уже заселились около 2500 спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Условия соответствуют всем международным стандартам, а для комфорта гостей в Минске сделано все необходимое. Лично в этом 20 июня убедился премьер-министр. Сергей Румас посетил поликлинику, которая находится на территории деревни. Также главе правительства показали столовую.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов

Организация питания на Европейских играх в первые же дни получила положительные отзывы. Особенно, как оказалось, иностранные гости полюбили белорусские молочные продукты.