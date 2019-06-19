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Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов

19 июня 2019 17:44
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Новости Беларуси. Тем временем деревня спортсменов встречает первых участников соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-1

Здесь и медицинский центр, и современный комплекс для питания. Каждый день спортивным делегациям будет предложено как минимум 250 различных блюд.

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Олимпийская деревня уже живет Европейскими играми. В течении турнира будет действовать принцип поэтапного заселения: то есть одни спортсмены выезжают, другие к тому времени уже въезжают. Первые ласточки уже оценили комфорт. 

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-4

Борцы, баскетболистки, на подъезде гимнастки, настольный теннис, велоспорт. Одними из первых заселились в деревню боксеры. Наш Дмитрий Асанов говорит: в Беларуси условия не просто не хуже мировых стандартов, а в чем-то даже лучше.

В деревне все устроено по принципу «просто и комфортно». Удобно передвигаться, удобно жить. Поликлиника, столовая рядом. Все мысли только о предстоящем старте.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-7

Дмитрий Асанов, член сборной Беларуси по боксу:
Осознанно подбираем тактику под каждого боксера, стараемся стать на ступеньку выше, чем были тогда, и показать все, что можем. Это один из сильнейших европейских чемпионатов будет, у всех желание поднакапливается, все хотят доказать, что они лучшие. Конкуренция просто сумасшедшая, у меня в весе 25-26 человек. Кого ни возьми, любой может стать чемпионом.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-10

Вазген Сафарьянц, член сборной Беларуси по боксу:
Расселение и питание. Все удобно – и душевые, и потренироваться, все на высоком уровне.

Столовая. Святая святых для спортсменов. Любой олимпиец скажет, насколько важно перед стартом хорошо питаться.

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Повара ежедневно готовят здесь 60 тонн еды, причем на любой вкус. Есть даже халяль для атлетов-мусульман.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-13

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-15

Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Мы пошли по нестандартному плану. Как правило, на Олимпийских играх используется порядка 60 % местного сырья. У нас порядка 97 % белоруских продуктов. Ввиду того, что все знают: у нас продукты очень хорошие в Беларуси и славятся на весь мир. В течение двух лет проводили аттестацию поставщиков. Параллельно антидопинговые процедуры. У нас такие продукты как мясо и молоко, птица, рыба, яйцо подвергались выборочному антидопинговому контролю.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-18

Широко представлена, конечно, стандартная европейская кухня, но есть и отдельное белорусское кафе. Причем спросом пользуется большим. Своим там привычнее, иностранцам интересно попробовать. Говорят, очень нравится.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-21

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-23

Влад Висан, член сборной Румынии по дзюдо:
Очень красивая деревня, очень вкусная еда. Как раз только попробовали белорусское мороженное. Очень вкусно. Правда, надеемся привести из Минска не только впечатления, но и медаль. По крайней мере я приехал именно за этим.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-26

Что особенно приятно, ныне олимпийская, а в обычной жизни студенческая деревня многое получит в наследство от Европейских игр. В том числе отремонтированные помещения, оборудование, современную поликлинику. Комнаты, где живут спортсмены, выгладят вот так. Этот блок пока свободен. 

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-29

Пока одни заселяются (по флагам, вывешенным на балконах, видно, из какой страны спортсмены живут в каком блоке), другие изучили местную инфраструктуру. Например, площадка для отдыха: гольф, настольный хоккей.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-32

А это, можно сказать, культурный центр. И развлечение, и психологическая разгрузка. Суеверные  и такие среди спортсменов встречаются  заходят сюда за удачей. Причем смастерить ее можно своими руками.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-35

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-37

Виктория Прибыток, научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси:
Приходили к нам и ирландцы, и чехи, и англичане были – пробовали куколок делать. Очень хорошо у них получаются ангелочки – самый простой вариант. Считается, что это наша традиционная кукла, кукла-оберег. Соответственно, они могут у нее что-то попросить. Например, выиграть.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-40

Иностранные делегации условиями довольны. За три дня едва ли ни единственная просьба, поступившая к организаторам – обеспечить в достаточном количестве водой. Уж больно горячо встречает Минск гостей Европейских игр. Впрочем, от жары здесь с удовольствием спасаются белорусским мороженным.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-43

Дмитрий Довгаленок, заместитель шефа миссии, начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси:
Первый вид спорта, который у нас стартует – 21 числа баскетбол 3х3, они начнут туры разыгрывать. Пока все прекрасно. Все привыкли, что нужно какие-то вопросы решать, а здесь решать не нужно. Как показало первое заседание миссии, практически нет вопросов. Соответственно, всех глав делигации все устраивает. Спортсмены довольны, столовая работает полным ходом.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-46

Делегации прибывают каждый день. Первые прибывшие оценили уже и логистику – проблем с тем, чтобы добраться до спортивной арены, у команд тоже нет.

Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов-49

# Европейские игры # Дмитрий Асанов # Вазген Сафарьянц # Юлия Кравченко # Влад Висан Виктория Прибыток # Дмитрий Довгалёнок # Фотофакт

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