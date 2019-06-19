Комфортные условия, вкусная кухня и продуманная логистика. Что говорят спортсмены о деревне атлетов

Новости Беларуси. Тем временем деревня спортсменов встречает первых участников соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь и медицинский центр, и современный комплекс для питания. Каждый день спортивным делегациям будет предложено как минимум 250 различных блюд. Минчане поделились впечатлениями о результатах подготовки города ко II Европейским играм Олимпийская деревня уже живет Европейскими играми. В течении турнира будет действовать принцип поэтапного заселения: то есть одни спортсмены выезжают, другие к тому времени уже въезжают. Первые ласточки уже оценили комфорт.

Борцы, баскетболистки, на подъезде гимнастки, настольный теннис, велоспорт. Одними из первых заселились в деревню боксеры. Наш Дмитрий Асанов говорит: в Беларуси условия не просто не хуже мировых стандартов, а в чем-то даже лучше. В деревне все устроено по принципу «просто и комфортно». Удобно передвигаться, удобно жить. Поликлиника, столовая рядом. Все мысли только о предстоящем старте.

Дмитрий Асанов, член сборной Беларуси по боксу:

Осознанно подбираем тактику под каждого боксера, стараемся стать на ступеньку выше, чем были тогда, и показать все, что можем. Это один из сильнейших европейских чемпионатов будет, у всех желание поднакапливается, все хотят доказать, что они лучшие. Конкуренция просто сумасшедшая, у меня в весе 25-26 человек. Кого ни возьми, любой может стать чемпионом.

Вазген Сафарьянц, член сборной Беларуси по боксу:

Расселение и питание. Все удобно – и душевые, и потренироваться, все на высоком уровне. Столовая. Святая святых для спортсменов. Любой олимпиец скажет, насколько важно перед стартом хорошо питаться. Бесплатные парковки, гастрофэст и интересные экскурсии. Чем удивит Минск болельщиков II Европейских игр? Повара ежедневно готовят здесь 60 тонн еды, причем на любой вкус. Есть даже халяль для атлетов-мусульман.

Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Мы пошли по нестандартному плану. Как правило, на Олимпийских играх используется порядка 60 % местного сырья. У нас порядка 97 % белоруских продуктов. Ввиду того, что все знают: у нас продукты очень хорошие в Беларуси и славятся на весь мир. В течение двух лет проводили аттестацию поставщиков. Параллельно антидопинговые процедуры. У нас такие продукты как мясо и молоко, птица, рыба, яйцо подвергались выборочному антидопинговому контролю.

Широко представлена, конечно, стандартная европейская кухня, но есть и отдельное белорусское кафе. Причем спросом пользуется большим. Своим там привычнее, иностранцам интересно попробовать. Говорят, очень нравится.

Влад Висан, член сборной Румынии по дзюдо:

Очень красивая деревня, очень вкусная еда. Как раз только попробовали белорусское мороженное. Очень вкусно. Правда, надеемся привести из Минска не только впечатления, но и медаль. По крайней мере я приехал именно за этим.

Что особенно приятно, ныне олимпийская, а в обычной жизни студенческая деревня многое получит в наследство от Европейских игр. В том числе отремонтированные помещения, оборудование, современную поликлинику. Комнаты, где живут спортсмены, выгладят вот так. Этот блок пока свободен.

Пока одни заселяются (по флагам, вывешенным на балконах, видно, из какой страны спортсмены живут в каком блоке), другие изучили местную инфраструктуру. Например, площадка для отдыха: гольф, настольный хоккей.

А это, можно сказать, культурный центр. И развлечение, и психологическая разгрузка. Суеверные – и такие среди спортсменов встречаются – заходят сюда за удачей. Причем смастерить ее можно своими руками.

Виктория Прибыток, научный сотрудник Национального исторического музея Беларуси:

Приходили к нам и ирландцы, и чехи, и англичане были – пробовали куколок делать. Очень хорошо у них получаются ангелочки – самый простой вариант. Считается, что это наша традиционная кукла, кукла-оберег. Соответственно, они могут у нее что-то попросить. Например, выиграть.

Иностранные делегации условиями довольны. За три дня едва ли ни единственная просьба, поступившая к организаторам – обеспечить в достаточном количестве водой. Уж больно горячо встречает Минск гостей Европейских игр. Впрочем, от жары здесь с удовольствием спасаются белорусским мороженным.

Дмитрий Довгаленок, заместитель шефа миссии, начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси:

Первый вид спорта, который у нас стартует – 21 числа баскетбол 3х3, они начнут туры разыгрывать. Пока все прекрасно. Все привыкли, что нужно какие-то вопросы решать, а здесь решать не нужно. Как показало первое заседание миссии, практически нет вопросов. Соответственно, всех глав делигации все устраивает. Спортсмены довольны, столовая работает полным ходом.