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Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов

20 июня 2019 08:30
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Новости Беларуси. Все ближе к последнему пункту своего маршрута главный символ вторых Европейских игр – «Пламя мира». Эстафета огня продолжает путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов-1

Марафон предварил мультиспортивное событие. Он стартовал в Риме, колесил по странам Старого Света, рассказывая всем о ярком предстоящем событии. Символ Игр побывал на горе Монблан и спускался в шахты Солигорска.

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Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов-4

20 июня он посетит парки и культурные объекты Минска. Побывает в Ботаническом саду, Большом театре оперы и балета, его будут встречать и в парке «Виктории». Факелоносцы эстафеты – а их более полумиллиона – известные люди страны.

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Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов-7

Людмила Волчек, паралимпийская чемпионка:
Пронести эстафету, принять участие в этом мировом масштабе соревнования – это круто. Это круто, идет мандраж как на Олимпийских играх.

Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов-10

21 июня эстафета завершит свой путь на стадионе «Динамо», где состоится торжественная церемония зажжения чаши олимпийского огня. Как стало известно, флагоносцем белорусской дружины на таком знаковом событии и капитаном команды станет участник шести Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы Владимир Самсонов. Такое решение принято на общем собрании сборной Беларуси в деревне атлетов.

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# Европейские игры # Людмила Волчек # Фотофакт

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