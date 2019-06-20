Флагоносцем белорусской дружины на II Европейских играх станет Владимир Самсонов

Новости Беларуси. Все ближе к последнему пункту своего маршрута главный символ вторых Европейских игр – «Пламя мира». Эстафета огня продолжает путешествие по столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марафон предварил мультиспортивное событие. Он стартовал в Риме, колесил по странам Старого Света, рассказывая всем о ярком предстоящем событии. Символ Игр побывал на горе Монблан и спускался в шахты Солигорска. Надежда Скардино о «Пламени мира»: Я очень рада, что могу быть частью этого момента

20 июня он посетит парки и культурные объекты Минска. Побывает в Ботаническом саду, Большом театре оперы и балета, его будут встречать и в парке «Виктории». Факелоносцы эстафеты – а их более полумиллиона – известные люди страны. «Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске

Людмила Волчек, паралимпийская чемпионка:

Пронести эстафету, принять участие в этом мировом масштабе соревнования – это круто. Это круто, идет мандраж как на Олимпийских играх.