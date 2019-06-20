Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не будет участвовать в II Европейских играх

Новости Беларуси. Главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не примет участия во вторых Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Моисевич, главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике:

Еще зимой Алина планировала выступать в Минске, восстановившись после операции. На континентальном первенстве в Глазго Талай остановилась на полуфинальной стадии. После этого и было принято решение сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира в Дохе.