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Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не будет участвовать в II Европейских играх

20 июня 2019 12:22
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Новости Беларуси. Главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не примет участия во вторых Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Моисевич рассказал, почему Алина Талай не будет участвовать в II Европейских играх-1

Юрий Моисевич, главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике:
Еще зимой Алина планировала выступать в  Минске, восстановившись после операции. На континентальном первенстве в Глазго Талай остановилась на полуфинальной стадии. После этого и было принято решение сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира в Дохе.

# Европейские игры # Юрий Моисевич # Алина Талай # Фотофакт

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