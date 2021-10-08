Прямой эфир

Имеет олимпийские медали, увлекался греблей. Что ещё известно о новом председателе ФХБ

08 октября 2021 19:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Богданович – новый председатель Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Болельщикам он больше известен своими спортивными достижениями и олимпийскими медалями. Но мало кто знает, что, к примеру, он руководит ассоциацией студенческого спорта.  

Сюжет Анастасии Подлипской.  

Александр Богданович родился 29 апреля 1982 года в деревне Елизово Осиповичского района. С самого детства он увлекался спортом. А если точнее, то греблей. Имеет достаточно большую медальную копилку. Среди россыпи престижных международных наград главные – золото летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и серебро летней Олимпиады в Лондоне – 2012. Также Богданович – многочисленный победитель и призер чемпионатов мира и Европы. После завершения соревновательной карьеры, он не простился со спортом. В апреле 2017 года Александр Богданович возглавил Белорусскую ассоциацию студенческого спорта, которой руководит и по сей день.  

Имеет олимпийские медали, увлекался греблей. Что ещё известно о новом председателе ФХБ-1

В мае 2021 года был избран председателем комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета. С 2016 по 2019 годы был депутатом Палаты представителей Национального собрания, являлся членом Постоянной комиссии по национальной безопасности. С хоккеем новый председатель Федерации познакомился относительно недавно. Заслуженный мастер спорта играл в любительском чемпионате Минска, а в прошлом сезоне выступал за команду второй лиги «Варяг».  

Имеет олимпийские медали, увлекался греблей. Что ещё известно о новом председателе ФХБ-4

С марта 2020 года Александр Богданович работал в центральном аппарате БФСО «Динамо», где отвечал за организацию подготовки спортивного резерва. Кстати, именно СДЮШОР «Динамо» выдвинуло кандидатуру Богдановича на пост главы ФХБ. Остается надеяться, что его достижения на посту руководителя как минимум не уступят соревновательным титулам.  

# Хоккей Беларуси # Анастасия Подлипская # Александр Богданович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский борец Тимур Бердыев проиграл в схватке за бронзу немецкому спортсмену
08 октября 2021 19:13

Белорусский борец Тимур Бердыев проиграл в схватке за бронзу немецкому спортсмену

Хоккей. «Юность» после победы над «Шахтёром» возглавила турнирную таблицу чемпионата Беларуси
08 октября 2021 19:12

Хоккей. «Юность» после победы над «Шахтёром» возглавила турнирную таблицу чемпионата Беларуси

Волейболисты «Шахтёра» одолели лондонскую «Полонию» в квалификационном этапе ЛЧ
08 октября 2021 18:19

Волейболисты «Шахтёра» одолели лондонскую «Полонию» в квалификационном этапе ЛЧ