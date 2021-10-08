Имеет олимпийские медали, увлекался греблей. Что ещё известно о новом председателе ФХБ

Новости Беларуси. Александр Богданович – новый председатель Федерации хоккея Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Болельщикам он больше известен своими спортивными достижениями и олимпийскими медалями. Но мало кто знает, что, к примеру, он руководит ассоциацией студенческого спорта.

Сюжет Анастасии Подлипской.

Александр Богданович родился 29 апреля 1982 года в деревне Елизово Осиповичского района. С самого детства он увлекался спортом. А если точнее, то греблей. Имеет достаточно большую медальную копилку. Среди россыпи престижных международных наград главные – золото летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине и серебро летней Олимпиады в Лондоне – 2012. Также Богданович – многочисленный победитель и призер чемпионатов мира и Европы. После завершения соревновательной карьеры, он не простился со спортом. В апреле 2017 года Александр Богданович возглавил Белорусскую ассоциацию студенческого спорта, которой руководит и по сей день.