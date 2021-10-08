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Волейболисты «Шахтёра» одолели лондонскую «Полонию» в квалификационном этапе ЛЧ

08 октября 2021 18:19
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Новости Беларуси. Волейболисты «Шахтера» успешно прошли первый раунд квалификационного этапа Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейболисты «Шахтёра» одолели лондонскую «Полонию» в квалификационном этапе ЛЧ-1

В двух матчах они оказались сильнее лондонской «Полонии». Первый матч проходил напряженно и длился пять сетов: 3:2 в пользу наших атлетов. Зато вторая игра прошла легче: подопечные Виктора Бекши одолели соперников со счетом 3:1 и прошли во второй тур.  

Волейболисты «Шахтёра» одолели лондонскую «Полонию» в квалификационном этапе ЛЧ-4

Хуже дела обстоят у «Минчанки», которая выступает на квалификации на женскую Лигу чемпионов. В первом матче волейболистки уступили соперницам из греческого «Олимпиакоса». Финальный счет встречи – 2:3. Ответный матч дружины проведут в Минске 14 октября.  

# Волейбол # Виктор Бекша # Фотофакт

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