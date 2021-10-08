Волейболисты «Шахтёра» одолели лондонскую «Полонию» в квалификационном этапе ЛЧ

В двух матчах они оказались сильнее лондонской «Полонии». Первый матч проходил напряженно и длился пять сетов: 3:2 в пользу наших атлетов. Зато вторая игра прошла легче: подопечные Виктора Бекши одолели соперников со счетом 3:1 и прошли во второй тур.