Прямой эфир

Белорусский борец Тимур Бердыев проиграл в схватке за бронзу немецкому спортсмену

08 октября 2021 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе наш Тимур Бердыев оспаривал бронзу. Схватку он начал великолепно, но в итоге проиграл, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусский борец Тимур Бердыев проиграл в схватке за бронзу немецкому спортсмену-1

Главная ошибка – попытка сработать на удержание счета. Белорус превосходно начал поединок и заработал сразу пять баллов. Такой отрыв и сыграл злую шутку. Бердыев решил уйти в глухую оборону. Как выяснилось, это не самая сильная его сторона.  

Белорусский борец Тимур Бердыев проиграл в схватке за бронзу немецкому спортсмену-4

Еще в первом периоде немец сократил отставание, а во втором буквально нокаутировал нашего земляка. В итоге – обидное пятое место.  

# Борьба # Тимур Бердыев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. «Юность» после победы над «Шахтёром» возглавила турнирную таблицу чемпионата Беларуси
08 октября 2021 19:12

Хоккей. «Юность» после победы над «Шахтёром» возглавила турнирную таблицу чемпионата Беларуси

Волейболисты «Шахтёра» одолели лондонскую «Полонию» в квалификационном этапе ЛЧ
08 октября 2021 18:19

Волейболисты «Шахтёра» одолели лондонскую «Полонию» в квалификационном этапе ЛЧ

Белорусский борец Тимур Бердыев будет бороться за бронзовую медаль
08 октября 2021 15:49

Белорусский борец Тимур Бердыев будет бороться за бронзовую медаль