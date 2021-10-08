Белорусский борец Тимур Бердыев проиграл в схватке за бронзу немецкому спортсмену

Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе наш Тимур Бердыев оспаривал бронзу. Схватку он начал великолепно, но в итоге проиграл, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главная ошибка – попытка сработать на удержание счета. Белорус превосходно начал поединок и заработал сразу пять баллов. Такой отрыв и сыграл злую шутку. Бердыев решил уйти в глухую оборону. Как выяснилось, это не самая сильная его сторона.