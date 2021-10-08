Хоккей. «Юность» после победы над «Шахтёром» возглавила турнирную таблицу чемпионата Беларуси

Силами мерились «Юность» и «Шахтер». Мотивации и тем, и другим было не занимать. Но, пожалуй, больше победить жаждали хозяева. Ведь виктория возвращала их на первое место в таблице. А «горняки» грезили снять свое проклятье. В нынешнем сезоне они забрасывали уже всем, кроме «Юности».