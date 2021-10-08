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Хоккей. «Юность» после победы над «Шахтёром» возглавила турнирную таблицу чемпионата Беларуси

08 октября 2021 19:12
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею прошли очередные матчи. Центральное противостояние состоялось в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. «Юность» после победы над «Шахтёром» возглавила турнирную таблицу чемпионата Беларуси-1

Силами мерились «Юность» и «Шахтер». Мотивации и тем, и другим было не занимать. Но, пожалуй, больше победить жаждали хозяева. Ведь виктория возвращала их на первое место в таблице. А «горняки» грезили снять свое проклятье. В нынешнем сезоне они забрасывали уже всем, кроме «Юности».  

Хоккей. «Юность» после победы над «Шахтёром» возглавила турнирную таблицу чемпионата Беларуси-4

Полная картина игрового вечера перед вами.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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