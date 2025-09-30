Молодёжная команда БК «Минск» завершает подготовку к новому сезону Единой лиги ВТБ

Молодежная команда баскетбольного клуба «Минск» завершает подготовку к новому сезону Единой лиги. Регулярный чемпионат стартует уже 1 октября, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Подробности у Виктории Яссин.
Молодежная команда баскетбольного клуба «Минск» завершает подготовку к новому сезону Единой лиги. Регулярный чемпионат стартует уже 1 октября, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Подробности у Виктории Яссин.
В представительном турнире примут участие 14 клубов. Ежегодно в Единой лиге участвуют сильные российские команды. Прошлый сезон стал дебютным для белорусов, «Минск» – первый иностранный участник турнира.
Сейчас география расширилась, также сыграет представитель Казахстана «Астана-Жастар». В минувшем году отечественная команда выступила довольно успешно: наши парни с седьмого места регулярного чемпионата вышли в плей-офф, где в четвертьфинале не смогли обойти московский МБА.
Данила Семенюк, защитник БК «Минск-М»:
Я считаю, что мы уже готовы к сезону. У команды боевой настрой. Хотим повторить то, что сделали в прошлом сезоне, и даже сыграть лучше. Ребята, которые были на год старше, очень сильно помогали нам. В этом году мы должны дать молодым игрокам то, что дали нам в прошлом году наши старшие.
Подробности в видео.