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Молодёжная команда БК «Минск» завершает подготовку к новому сезону Единой лиги ВТБ

30 сентября 2025 15:08
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Молодежная команда баскетбольного клуба «Минск» завершает подготовку к новому сезону Единой лиги. Регулярный чемпионат стартует уже 1 октября, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Подробности у Виктории Яссин.

Молодёжная команда БК «Минск» завершает подготовку к новому сезону Единой лиги ВТБ-2

В представительном турнире примут участие 14 клубов. Ежегодно в Единой лиге участвуют сильные российские команды. Прошлый сезон стал дебютным для белорусов, «Минск»  – первый иностранный участник турнира. 

Сейчас география расширилась, также сыграет представитель Казахстана «Астана-Жастар». В минувшем году отечественная команда выступила довольно успешно: наши парни с седьмого места регулярного чемпионата вышли в плей-офф, где в четвертьфинале не смогли обойти московский МБА.

Молодёжная команда БК «Минск» завершает подготовку к новому сезону Единой лиги ВТБ-4

Данила Семенюк, защитник БК «Минск-М»:
Я считаю, что мы уже готовы к сезону. У команды боевой настрой. Хотим повторить то, что сделали в прошлом сезоне, и даже сыграть лучше. Ребята, которые были на год старше, очень сильно помогали нам. В этом году мы должны дать молодым игрокам то, что дали нам в прошлом году наши старшие.

Подробности в видео.

# Баскетбол

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