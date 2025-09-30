Молодёжная команда БК «Минск» завершает подготовку к новому сезону Единой лиги ВТБ

Сейчас география расширилась, также сыграет представитель Казахстана «Астана-Жастар». В минувшем году отечественная команда выступила довольно успешно: наши парни с седьмого места регулярного чемпионата вышли в плей-офф, где в четвертьфинале не смогли обойти московский МБА.

Данила Семенюк, защитник БК «Минск-М»:

Я считаю, что мы уже готовы к сезону. У команды боевой настрой. Хотим повторить то, что сделали в прошлом сезоне, и даже сыграть лучше. Ребята, которые были на год старше, очень сильно помогали нам. В этом году мы должны дать молодым игрокам то, что дали нам в прошлом году наши старшие.