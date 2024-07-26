В Минске стартовал международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза»

Минск принимает традиционный международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробнее о том, как проходят соревнования, расскажет Виктория Яссин.
Минск принимает традиционный международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подробнее о том, как проходят соревнования, расскажет Виктория Яссин.
Настоящий праздник красоты и грации. Более 200 спортсменок самого красивого вида спорта в течение трех дней продемонстрируют свое мастерство. Соревнования проходят в индивидуальных и групповых упражнениях.
Любовь Черкашина, главный судья турнира:
Ожидания от турнира самые-самые большие и самые лучшие. Потому что я вижу заряженные глаза детей, замотивированные, они хотят показать лучшее на площадке. Я вижу друзей, которые к нам приехали, и они с большой радостью приехали, они ждут наших турниров и просят: а когда еще будет? Люди уже думают наперед, они даже не хотят особо уезжать из Минска. Надо отдать должное, что Республиканский центр олимпийской подготовки (и площадка эта великолепная, Дворец художественной гимнастики) с каждым стартом делает все круче и круче.
Соревнования во Дворце гимнастики продлятся три дня. Уже завтра, 27 июля, определятся первые победительницы и призеры в многоборье. А в воскресенье, в заключительный день соревнований, гимнастки разыграют медали в финалах отдельных видов.
Подробности в видео.