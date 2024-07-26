В Минске стартовал международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза»

Любовь Черкашина, главный судья турнира:

Ожидания от турнира самые-самые большие и самые лучшие. Потому что я вижу заряженные глаза детей, замотивированные, они хотят показать лучшее на площадке. Я вижу друзей, которые к нам приехали, и они с большой радостью приехали, они ждут наших турниров и просят: а когда еще будет? Люди уже думают наперед, они даже не хотят особо уезжать из Минска. Надо отдать должное, что Республиканский центр олимпийской подготовки (и площадка эта великолепная, Дворец художественной гимнастики) с каждым стартом делает все круче и круче.