На Олимпиаде в Париже выявлен первый положительный допинг-тест. Иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает международное агентство по тестированию.

В пробе дзюдоиста обнаружены следы запрещенных веществ, которые трактуются как анаболические стероиды. Образец был сдан в Париже 23 июля. На время расследования атлет отстранен от любой деятельности во время Игр. Спортсмен имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде, а также запросить анализ пробы Б.