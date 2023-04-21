Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира категории 500 в Штутгарте

В четвертьфинальном матче Соболенко в трех сетах одержала победу над испанкой Паулой Бадоса. Первый сет Арина проиграла со счетом 4:6. Во второй партии испанка вела – 4:2, но Соболенко смогла выиграть четыре гейма подряд и взяла верх – 6:4. В третьем сете борьба была острой и увлекательной, в итоге белоруска дожала свою соперницу – 6:4. В полуфинале белоруска встретится с победительницей пары: россиянка Анастасия Потапова – француженка Каролин Гарсия.