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Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира категории 500 в Штутгарте

21 апреля 2023 15:00
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Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира категории 500 в Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира категории 500 в Штутгарте-1

В четвертьфинальном матче Соболенко в трех сетах одержала победу над испанкой Паулой Бадоса. Первый сет Арина проиграла со счетом 4:6. Во второй партии испанка вела – 4:2, но Соболенко смогла выиграть четыре гейма подряд и взяла верх – 6:4. В третьем сете борьба была острой и увлекательной, в итоге белоруска дожала свою соперницу – 6:4. В полуфинале белоруска встретится с победительницей пары: россиянка Анастасия Потапова – француженка Каролин Гарсия.

# Теннис # Арина Соболенко # Каролин Гарсия # Паула Бадоса # Анастасия Потапова # Фотофакт

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