Илья Шиманович принёс Беларуси первую медаль на ЧМ по плаванию

Илья Шиманович принес Беларуси первую медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Будапеште, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В вечерней программе третьего соревновательного дня отечественный спортсмен принял участие в финале на стометровке брассом и показал результат 55,6 секунды. До последних сантиметров дистанции сложно было определить явного лидера. Но первым бортика коснулся представитель Китая, вторым стал россиянин Кирилл Пригода. Тройку сильнейших замкнул лидер нашей сборной. Он уступил победителю 13 сотых секунды. В шаге от пьедестала на этой же дистанции у женщин остановилась наша Алина Змушко. В решающем заплыве белоруска стала четвертой.