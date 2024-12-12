Прямой эфир

Анна Мачехина завоевала бронзу на турнире по лыжным гонкам в Тюмени

12 декабря 2024 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анна Мачехина стала призером всероссийских соревнований по лыжным гонкам, которые стартовали в Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программу соревнований в возрастной категории до 23 лет открыл спринт классическим стилем. Белоруска показала хороший ход по дистанции и в итоге замкнула тройку сильнейших. У нее бронзовая медаль. Соревнования продлятся по 17 декабря, юные лыжники определят сильнейших в гонках с раздельного старта свободным стилем, а также и масс-стартах.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Егор Сидоров принёс победу «Сан-Диего» в матче АХЛ
12 декабря 2024 17:26

Белорус Егор Сидоров принёс победу «Сан-Диего» в матче АХЛ

Белорусы продолжают выступление на ЧМ по плаванию
12 декабря 2024 17:24

Белорусы продолжают выступление на ЧМ по плаванию

Сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке Первого канала
12 декабря 2024 17:23

Сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на Кубке Первого канала