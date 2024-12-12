Международные соревнования по фигурному катанию в Минске близятся к завершению

В пятый соревновательный день международного турнира по фигурному катанию «Кубок Содружества», который в эти дни принимает столичная «Чижовка-Арена», борьбу за медали вели мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпион страны Евгений Пузанов после короткой программы значился вторым, после произвольного выступления он смог удержать свои позиции, в итоге серебро. На турнир были заявлены все сильнейшие белорусы за исключением участницы Олимпийских игр Виктории Сафоновой, которая восстанавливается после травмы и готовится к чемпионату Беларуси. Основной вектор подготовки наших фигуристов направлен на предстоящую Олимпиаду, хотя международная федерация еще не однозначна в своих решениях.

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Окончательное решение до сих пор не принято. Наш Национальный олимпийский комитет находится в переговорах с Международным олимпийским комитетом, в постоянном контакте. Эти переговоры ведутся в двухстороннем порядке. И, конечно, учитывая профессионализм в целом белорусского спорта, историю наших великих спортсменов и о то, как наши функционеры всегда борются за них, очень хочется надеяться, что допуск будет получен.

В фигурном катании на коньках отборочным является чемпионат мира предшествующего года. Там нужно занять места не ниже 15-го – 20-го, в зависимости от категории, в которой выступаешь. И также будет еще один дополнительный турнир, на котором будет разыграно от двух до четырех лицензий.

13 декабря турнир завершается детскими соревнованиями, а после традиционно состоятся показательные выступления, в которых примут участие сильнейшие белорусские фигуристы. Золото нашей команде принесла танцевальная пара Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов.