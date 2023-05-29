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Илья Ивашко завершил теннисную борьбу на «Ролан Гаррос»

29 мая 2023 14:14
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Илья Ивашко завершил борьбу в одиночном разряде на открытом чемпионате Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Илья Ивашко завершил теннисную борьбу на «Ролан Гаррос»-1

Непреодолимым барьером стал первый же круг. Белорус в борьбе уступил представителю Австралии Алексу Де Минауру. Впрочем, осечка была вполне возможной. Ведь соперник располагается значительно выше в мировом рейтинге. Сейчас Ивашко может сосредоточиться на игре в паре. Он заявился в турнир с другим австралийцем – Алексеем Попыриным.  

# Теннис # Илья Ивашко # Алексей Попырин # Фотофакт

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