Илья Ивашко завершил теннисную борьбу на «Ролан Гаррос»

Непреодолимым барьером стал первый же круг. Белорус в борьбе уступил представителю Австралии Алексу Де Минауру. Впрочем, осечка была вполне возможной. Ведь соперник располагается значительно выше в мировом рейтинге. Сейчас Ивашко может сосредоточиться на игре в паре. Он заявился в турнир с другим австралийцем – Алексеем Попыриным.