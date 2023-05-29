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Ещё 6 наград выиграли белорусы в Гран-при Москвы по велоспорту

29 мая 2023 11:26
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5 гонок – 5 золотых медалей. Юниорка Полина Конрад стала самой результативной белоруской по итогам выступления нашей сборной на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Ещё 6 наград выиграли белорусы в Гран-при Москвы по велоспорту-1

Отечественная спортсменка выиграла все дисциплины, в которых участвовала. В заключительный день она объединила усилия с Аделиной Сакун и первенствовала в мэдисоне. В этом же виде программы, но среди взрослых, Анна Терех и Анастасия Киптикова завоевали серебро. У мужчин аналогичная награда на счету двух 2 Романов: Романова и Тишкова. А Евгений Королек примерил бронзу. Всего по итогам 3 дней у нас в активе 35 медалей.  

# Велоспорт # Анна Терех # Анастасия Киптикова # Евгений Королек # Полина Конрад # Роман Романов # Роман Тишков # Фотофакт

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