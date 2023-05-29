Ещё 6 наград выиграли белорусы в Гран-при Москвы по велоспорту

5 гонок – 5 золотых медалей. Юниорка Полина Конрад стала самой результативной белоруской по итогам выступления нашей сборной на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
5 гонок – 5 золотых медалей. Юниорка Полина Конрад стала самой результативной белоруской по итогам выступления нашей сборной на Гран-при Москвы по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отечественная спортсменка выиграла все дисциплины, в которых участвовала. В заключительный день она объединила усилия с Аделиной Сакун и первенствовала в мэдисоне. В этом же виде программы, но среди взрослых, Анна Терех и Анастасия Киптикова завоевали серебро. У мужчин аналогичная награда на счету двух 2 Романов: Романова и Тишкова. А Евгений Королек примерил бронзу. Всего по итогам 3 дней у нас в активе 35 медалей.