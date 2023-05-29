Ещё 6 наград выиграли белорусы в Гран-при Москвы по велоспорту

Отечественная спортсменка выиграла все дисциплины, в которых участвовала. В заключительный день она объединила усилия с Аделиной Сакун и первенствовала в мэдисоне. В этом же виде программы, но среди взрослых, Анна Терех и Анастасия Киптикова завоевали серебро. У мужчин аналогичная награда на счету двух 2 Романов: Романова и Тишкова. А Евгений Королек примерил бронзу. Всего по итогам 3 дней у нас в активе 35 медалей.