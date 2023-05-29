Молодёжная сборная Беларуси победила россиян на Кубке Будущего

Молодежная сборная Беларуси по хоккею, составленная из исполнителей до 20 лет, победила сверстников из России в рамках Кубка Будущего – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни имели игровое преимущество и воплотили его в голы. Особенно здорово хозяева льда действовали во втором периоде, сумев трижды огорчить оппонента. Дубль оформил Боурош. Также забросил Гуменюк. 29 мая привычный классический хоккей уступит место состязаниям в формате 3 на 3.