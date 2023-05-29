Прямой эфир

Молодёжная сборная Беларуси победила россиян на Кубке Будущего

29 мая 2023 11:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодежная сборная Беларуси по хоккею, составленная из исполнителей до 20 лет, победила сверстников из России в рамках Кубка Будущего – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Молодёжная сборная Беларуси победила россиян на Кубке Будущего-1

Наши парни имели игровое преимущество и воплотили его в голы. Особенно здорово хозяева льда действовали во втором периоде, сумев трижды огорчить оппонента. Дубль оформил Боурош. Также забросил Гуменюк. 29 мая привычный классический хоккей уступит место состязаниям в формате 3 на 3.  

# Хоккей # Даниил Боурош # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ещё 6 наград выиграли белорусы в Гран-при Москвы по велоспорту
29 мая 2023 11:26

Ещё 6 наград выиграли белорусы в Гран-при Москвы по велоспорту

«Торпедо» выиграло Кубок Беларуси по футболу
29 мая 2023 11:25

«Торпедо» выиграло Кубок Беларуси по футболу

«Гомель» стал обладателем женского гандбольного Кубка Беларуси
29 мая 2023 11:24

«Гомель» стал обладателем женского гандбольного Кубка Беларуси