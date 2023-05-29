Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку ко II Играм стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дружина проводит учебно-тренировочный сбор на базе «Чижовка-Арены». В команду вызваны 16 человек. Они представляют наши ведущие клубы. Уже известно, что за победу на мультифоруме будут бороться 6 команд.
Андрей Михневич, главный тренер юниорской сборной Беларуси по волейболу:
Сейчас в первую очередь мы обкатаемся и посмотрим, какие у нас есть проблемные места, в чем нам надо будет добавить перед основными стартами, над чем работать. Мы встречались уже со сборной России, это самый главный наш конкурент, и они достаточно сильны. В прошлом году мы в последний раз играли турнир вместе с ними, поэтому очень интересно, что за год у них произошло, где они добавили, убавили. Посмотрим, будем анализировать, готовиться.
Первой серьезной пробой сил станет тестовый турнир, который пройдет с 7 по 9 июня во Дворце спорта. А сами Игры состоятся с 8 по 13 августа.