Прямой эфир

Юниорская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку ко II Играм стран СНГ

29 мая 2023 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юниорская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку ко II Играм стран СНГ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Дружина проводит учебно-тренировочный сбор на базе «Чижовка-Арены». В команду вызваны 16 человек. Они представляют наши ведущие клубы. Уже известно, что за победу на мультифоруме будут бороться 6 команд.  

Юниорская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку ко II Играм стран СНГ-1

Андрей Михневич, главный тренер юниорской сборной Беларуси по волейболу: 
Сейчас в первую очередь мы обкатаемся и посмотрим, какие у нас есть проблемные места, в чем нам надо будет добавить перед основными стартами, над чем работать. Мы встречались уже со сборной России, это самый главный наш конкурент, и они достаточно сильны. В прошлом году мы в последний раз играли турнир вместе с ними, поэтому очень интересно, что за год у них произошло, где они добавили, убавили. Посмотрим, будем анализировать, готовиться.  

Юниорская сборная Беларуси по волейболу начала подготовку ко II Играм стран СНГ-4

Первой серьезной пробой сил станет тестовый турнир, который пройдет с 7 по 9 июня во Дворце спорта. А сами Игры состоятся с 8 по 13 августа.  

# Волейбол # Андрей Михневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Молодёжная сборная Беларуси победила россиян на Кубке Будущего
29 мая 2023 11:27

Молодёжная сборная Беларуси победила россиян на Кубке Будущего

Ещё 6 наград выиграли белорусы в Гран-при Москвы по велоспорту
29 мая 2023 11:26

Ещё 6 наград выиграли белорусы в Гран-при Москвы по велоспорту

«Торпедо» выиграло Кубок Беларуси по футболу
29 мая 2023 11:25

«Торпедо» выиграло Кубок Беларуси по футболу