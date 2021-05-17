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Илья Ивашко вышел в основную сетку теннисного турнира в Женеве

17 мая 2021 20:29
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Новости Беларуси. В швейцарской Женеве завершена квалификация на очередной грунтовый турнир ATP. В основную сетку соревнований пробился наш Илья Ивашко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко вышел в основную сетку теннисного турнира в Женеве-1

В финале квалификации белорус победил американца Маккензи Макдональда. В первом сете теннисисты долгое время шли вровень – после восьми геймов на табло горели цифры 4:4. Но затем Ивашко смог сначала взять свою подачу, а затем и сделать решающий брейк. Во второй партии Илья справился еще быстрее, для успеха безупречному на подаче белорусу снова хватило одного-единственного брейка. Результат матча – 6:4, 6:3. Поединок 1/16 финала турнира в Женеве Ивашко проведет во вторник, 18 мая. Соперник – испанец Фернандо Вердаско.

# Теннис # Илья Ивашко # Маккензи Макдональд # Фернандо Вердаско # Фотофакт

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