Илья Ивашко вышел в основную сетку теннисного турнира в Женеве

В финале квалификации белорус победил американца Маккензи Макдональда. В первом сете теннисисты долгое время шли вровень – после восьми геймов на табло горели цифры 4:4. Но затем Ивашко смог сначала взять свою подачу, а затем и сделать решающий брейк. Во второй партии Илья справился еще быстрее, для успеха безупречному на подаче белорусу снова хватило одного-единственного брейка. Результат матча – 6:4, 6:3. Поединок 1/16 финала турнира в Женеве Ивашко проведет во вторник, 18 мая. Соперник – испанец Фернандо Вердаско.