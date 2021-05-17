Белорусы одолели норвежцев в последнем матче квалификации ЧЕ-2021 по волейболу

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по волейболу одержала победу над командой Норвегии в последнем матче квалификации чемпионата Европы – 2021 со счетом 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на то, что проход в финальную часть континентального форума у команды Виктора Бекши был практически в кармане, виктория в этом поединке была важна в математическом плане, дабы занять строчку повыше среди коллективов, завоевавших в своих квартетах вторые места.

Первый сет прошел в спокойной манере под диктовку наших парней. Они спокойно держали отрыв в 5-6 мячей и уверенно довели дело до победы – 25:19. А вот вторая партия началась не так бодро. Норвежцы всерьез взялись за игру и до середины игрового отрезка не отпускали белорусов вперед. Но долго такой темп скандинавы держать не смогли. Как итог – 25:15 в нашу пользу.