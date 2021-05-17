Футбол. Гол Кирилла Зиновича принёс победу ФК «Минск» в игре против «Слуцка»

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу завершен 9-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В воскресной программе 16 мая значились поединки в Слуцке и Бресте.

Случчане принимали футбольный клуб «Минск». На излете первой половины гости счет открыли, но в самом начале второй хозяева отличились сразу дважды. Однако удержать волевую победу случчане не смогли – гол Зиновича за 10 минут до финального свистка принес «Минску» ничью – 2:2.

А брестское «Динамо» дома встречалось с «Гомелем». В этом матче был забит всего один мяч – его в середине второго тайма провел полузащитник хозяев Седько. Благодаря этой победе брестские «динамовцы» поднялись на четвертое место, обойдя как раз «Гомель». А лидирует после 9 туров «Шахтер», набравший максимальные 27 очков. На семь баллов от солигорчан отстают минское «Динамо» и БАТЭ.