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Четыре белоруса получили путёвки в полуфинал ЧЕ по плаванию

17 мая 2021 14:48
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Новости Беларуси. В Будапеште стартовал чемпионат Европы по плаванию. По итогам утренних квалификаций четыре белорусских спортсмена добыли себе путевки в полуфинальные заплывы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четыре белоруса получили путёвки в полуфинал ЧЕ по плаванию -1

На дистанции 50 метров на спине нашу страну представят Никита Цмыга и Виктор Стаселович. Илья Шиманович в отборочном раунде дистанции 100 метров брасом показал второй результат – 58.46 секунды, уступив лишь британцу Адаму Пити. 18-летняя пловчиха Анастасия Шкурдай в свой полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем пробилась с пятым результатом.

# Плавание # Никита Цмыга # Виктор Стаселович # Илья Шиманович # Адам Пити # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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