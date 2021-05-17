Четыре белоруса получили путёвки в полуфинал ЧЕ по плаванию

Новости Беларуси. В Будапеште стартовал чемпионат Европы по плаванию. По итогам утренних квалификаций четыре белорусских спортсмена добыли себе путевки в полуфинальные заплывы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На дистанции 50 метров на спине нашу страну представят Никита Цмыга и Виктор Стаселович. Илья Шиманович в отборочном раунде дистанции 100 метров брасом показал второй результат – 58.46 секунды, уступив лишь британцу Адаму Пити. 18-летняя пловчиха Анастасия Шкурдай в свой полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем пробилась с пятым результатом.