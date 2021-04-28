«Девчонки хотят играть – это самое главное». «БНТУ-БелАЗ» разгромно обыграл «Витебчанку» в гандбольной Суперлиге Беларуси

Новости Беларуси. Постепенно подходит к концу женская гандбольная Суперлига Беларуси. В рамках игры четвертого круга в Минске встречались «БНТУ-БелАЗ» и «Витебчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Разрыв уровня между коллективами еще до старта был крайне очевиден. Витебским девушкам оставалось лишь показать свой лучший гандбол. Получилось ли у них? В меру своих возможностей вполне.

Уже в первой половине подопечные Шароварова обеспечили себе двузначный перевес, который к концу матча только рос. По окончании игрового времени табло сигнализировало победу хозяек со счетом 42:20.