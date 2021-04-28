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«Девчонки хотят играть – это самое главное». «БНТУ-БелАЗ» разгромно обыграл «Витебчанку» в гандбольной Суперлиге Беларуси

28 апреля 2021 19:33
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Новости Беларуси. Постепенно подходит к концу женская гандбольная Суперлига Беларуси. В рамках игры четвертого круга в Минске встречались «БНТУ-БелАЗ» и «Витебчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Девчонки хотят играть – это самое главное». «БНТУ-БелАЗ» разгромно обыграл «Витебчанку» в гандбольной Суперлиге Беларуси-1

Разрыв уровня между коллективами еще до старта был крайне очевиден. Витебским девушкам оставалось лишь показать свой лучший гандбол. Получилось ли у них? В меру своих возможностей вполне.

Уже в первой половине подопечные Шароварова обеспечили себе двузначный перевес, который к концу матча только рос. По окончании игрового времени табло сигнализировало победу хозяек со счетом 42:20.

«Девчонки хотят играть – это самое главное». «БНТУ-БелАЗ» разгромно обыграл «Витебчанку» в гандбольной Суперлиге Беларуси-4

Константин Шароваров, главный тренер ГК «БНТУ-БелАЗ»:
Очень рад, что наконец-то закончилась долгая пауза. Полтора месяца, скажем, была пауза. Немножко волнительно, потому что были долгое время без практики. Есть над чем работать. Игрой доволен. Доволен тем, что была возможность дать поиграть всем: и первому составу, и второму, и третьему, скажем – всем игрокам. Девчонки хотят играть – это самое главное.

«Девчонки хотят играть – это самое главное». «БНТУ-БелАЗ» разгромно обыграл «Витебчанку» в гандбольной Суперлиге Беларуси-7

Таким образом, «БНТУ-БелАЗ» продолжает лидировать в лиге. За ними располагаются гандболистки из Гомеля, замыкает тройку «Виктория-Берестье».

# Гандбол # Константин Шароваров # Фотофакт

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