Открытый Кубок России по хоккею на траве. В мужском турнире белорусы одержали две крупные победы

Новости Беларуси. Белорусские команды продолжают выступление на открытом Кубке России по хоккею на траве. Так, в мужском турнире наши соотечественники 28 апреля одержали две крупные победы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Строитель» разгромил «Динамо-УОР» – 10:1. А хоккейный клуб «Минск» отличился 11 голами во встрече против СПБ УОР-2. Соперники смогли прорвать оборону минчан лишь единожды.

Следующие матчи наши парни проведут уже завтра, 29 апреля. «Минск» сыграет с ЦОП Москомспорта, а брестская дружина померится силами с командой «Динамо-Строитель».