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Теннис. Александра Саснович не смогла выйти в основную сетку турнира в Мадриде

28 апреля 2021 19:36
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Новости Беларуси. Теннисистка Александра Саснович не смогла выйти в основную сетку турнира WTA в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Александра Саснович не смогла выйти в основную сетку турнира в Мадриде-1

В финале квалификации наша соотечественница встречалась с немкой Лаурой Зигемунд. Начало поединка осталось за белоруской. В первом сете спортсменки то и дело обменивались брейками, но Саснович взяла на одну подачу соперницы больше и оставила партию за собой. Но в дальнейшем игра нашей теннисистки полностью развалилась, и за два последующих сета Александра смогла зацепить один-единственный гейм. Как результат – 6:4, 1:6, 0:6. В основной сетке турнира в Мадриде сыграют только две белоруски – Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

# Теннис # Александра Саснович # Лаура Зигемунд # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Фотофакт

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