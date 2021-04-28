Теннис. Александра Саснович не смогла выйти в основную сетку турнира в Мадриде

В финале квалификации наша соотечественница встречалась с немкой Лаурой Зигемунд. Начало поединка осталось за белоруской. В первом сете спортсменки то и дело обменивались брейками, но Саснович взяла на одну подачу соперницы больше и оставила партию за собой. Но в дальнейшем игра нашей теннисистки полностью развалилась, и за два последующих сета Александра смогла зацепить один-единственный гейм. Как результат – 6:4, 1:6, 0:6. В основной сетке турнира в Мадриде сыграют только две белоруски – Арина Соболенко и Виктория Азаренко.