Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Эккентале

Новости Беларуси. Теннисист Илья Ивашко успешно начал свой путь на турнире серии «Челленджер» в немецком Эккентале с призовым фондом около 230 тысяч белорусских рублей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/16 наш теннисист, который, к слову, занимает 115 место в мировом рейтинге, справился с местным спортсменом Дастином Брауном. Для этого Илье понадобилось два сета – 6:2, 7:5.

5 ноября в поединке за четвертьфинал белорус сыграл с представителем Австрии Юрием Родионовым. Белорус был сильнее австрийского игрока – 6:0, 6:1.

Турнир в Эккентале завершится 8 ноября.