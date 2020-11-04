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Владимир Игнатик вышел во второй круг одиночки турнира в Греции

04 ноября 2020 19:14
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Новости Беларуси. Владимир Игнатик продолжает победное шествие по теннисному турниру в Греции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус вышел во второй круг одиночки. В 1/16 финала нашему спортсмену противостоял представитель Венгрии Фабиан Марожан.

Владимир Игнатик вышел во второй круг одиночки турнира в Греции-1

Фаворитом числился Игнатик – у него второй номер посева на нынешнем старте. А оппонент попал в основу из квалификации. Серьезного соперничества не получилось. Белорус взял верх в двух сетах – 6:4, 6:4.

Следующим, с кем предстоит помериться силами нашему земляку, станет немец Лукас Герч. Дуэль запланирована на четверг, 5 ноября.

# Теннис # Фабиан Марожан # Лукас Герч # Фотофакт

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