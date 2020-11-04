Владимир Игнатик вышел во второй круг одиночки турнира в Греции

Белорус вышел во второй круг одиночки. В 1/16 финала нашему спортсмену противостоял представитель Венгрии Фабиан Марожан.

Новости Беларуси. Владимир Игнатик продолжает победное шествие по теннисному турниру в Греции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Фаворитом числился Игнатик – у него второй номер посева на нынешнем старте. А оппонент попал в основу из квалификации. Серьезного соперничества не получилось. Белорус взял верх в двух сетах – 6:4, 6:4.

Следующим, с кем предстоит помериться силами нашему земляку, станет немец Лукас Герч. Дуэль запланирована на четверг, 5 ноября.